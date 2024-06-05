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Новости 13:18

В Комарово двое в масках напали на жену бывшего директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова

фото ЗакС политика В Комарово двое в масках напали на жену бывшего директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова

В Комарово неизвестные напали с ножом на жену бывшего директора Северо-Западного института управления РАНХиГС (СЗИУ РАНХиГС) Владимира Шамахова, об этом 5 июня пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, на жену Шамахова Галину напали в среду, 5 июня, около полудня. На данный момент, пострадавшая находится в больнице с проникающим ранением.

Как успела рассказать женщина, нападающих было двое, оба были в масках. Их ищет полиция. Происшествие произошло на даче Шамаховых в Комарово.

С 2011 по 2022 год Шамахов работал директором директором СЗИУ РАНХиГС. Ранее он уже был ректором Северо-Западной академии государственной службы (ныне СЗИУ РАНХиГС) с 2002 по 2004 год.

Фото: Константин Леньков


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