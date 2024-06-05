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Новости 13:49

Мандаты депутатов Госдумы получили телеведущая из Петербурга и глава района Татарстана

фото ЗакС политика Мандаты депутатов Госдумы получили телеведущая из Петербурга и глава района Татарстана

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК РФ) передала вакантные мандаты депутатов Государственной думы главе района Татарстана Анатолию Иванову и телеведущей Марине Ким, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

Места в парламенте освободились после того, как депутат Елена Ямпольская ("Единая Россия") стала советником президента, а депутат Вадим Белоусов ("Справедливая Россия – За правду") лишился мандата после приговора по делу о взятках.

Телеведущая Марина Ким родилась в Петербурге и училась в СПбГУ и МГИМО, а Анатолий Иванов является главой Мамадышского муниципального района Татарстана.

Фото: ЗАКС.Ру


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