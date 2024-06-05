Беглов назначил врио председателей КГИОП и КИО

В КГИОП и комитете имущественных отношений (КИО) назначили врио председателей, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов снял с должности председателя КИО Леонида Кулакова. На его месте временно будет работать Сергей Макаров. Уточняется, что Кулаков переходит на другую работу.

Также руководитель поменяется в КГИОПе. Там врио председателя станет Алексей Михайлов. До него на этом посту как раз работал Макаров, который теперь врио председателя КИО.

Макаров и Михайлов начнут свою работу в комитетах с четверга, 6 июня.

Фото: ЗАКС.Ру