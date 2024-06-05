Россия выступает за равноправное сотрудничество в мире, заявил Песков

Россия выступает за равноправное сотрудничество с мировыми странами в условиях меняющихся политических и экономических реалий, заявил 5 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Высказывание прозвучало в ответ на просьбу назвать основную идею Петербургского международного экономического форума.

В своем ответе Песков указал, что сейчас темпы экономического развития страны опережают среднемировые. При этом в России наблюдают "существенное" изменение экономических и политических условий в сфере межгосударственных отношений.

"Россия выступает за сотрудничество, за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, основанное на праве и на взаимовыгодной основе, и предлагает заинтересованным странам его предпринимать", — приводит слова Пескова ТАСС.

"Нулевой" день ПМЭФ стартовал в Петербурге в среду, форум продлится до 8 июня.

Фото: ЗАКС.Ру