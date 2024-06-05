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Новости 15:48

Суд Петербурга огласил приговор гражданину России и США по делу о постах с Георгиевской лентой

фото ЗакС политика Суд Петербурга огласил приговор гражданину России и США по делу о постах с Георгиевской лентой

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор гражданину России и США Юрию Малеву по делу о реабилитации нацизма (ч.4 ст.354.1 УК РФ), об этом 5 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, летом 2022 года он сделал пост в социальной сети "Одноклассники" с Георгиевской лентой и нецензурной подписью. Жалобу на посты написала 86-летняя пенсионерка.

Малев вину признал. В суде уточнили, что дело рассматривалось в особом порядке. 

Суд назначил Юрию Малеву 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Также 1,5 года он не сможет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в Интернете. 

Фото: ЗАКС.Ру


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