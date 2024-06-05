Глава Псковской области призвал не обращаться с вопросами о бомбоубежищах в партии с иноагентами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что с вопросами о бомбоубежищах не нужно обращаться в партии, где "иноагент на иноагенте", об этом 5 июня пишет издание ПАИ со ссылкой на слова главы региона.

Такое заявление Ведерников сделал в ходе отчета деятельности правительства за прошлый год, отвечая на вопросы депутатов местного парламента.

Вопрос о бомбоубежищах задал депутат фракции "Яблоко" Артур Гайдук и отметил, что жители интересуются вопросом их нахождения.

"Я, пользуясь случаем, все-таки советую жителям не обращаться с такими вопросами в офисы партий, где иноагент на иноагенте сидит", – сказал Ведерников, уточнив, что информация о бомбоубежищах носит закрытый характер.

Глава региона отметил, что, при необходимости, власти и МЧС организуют направление людей в укрытия.

Фото: kremlin.ru