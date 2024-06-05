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Новости 17:45

В Ленобласти хотят открыть центр протезирования для участников СВО

фото ЗакС политика В Ленобласти хотят открыть центр протезирования для участников СВО

Во Всеволожском районе Ленинградской области собираются открыть Межругиональный центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией участников СВО, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соответствующее соглашение между правительством Ленобласти и Центром инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Предполагается, что центр будет доступен для жителей Ленобласти и для пострадавших в спецоперации. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в центре будут проходить реабилитация, социализация, трудоустройство и обучение.

Фото: ЗАКС.Ру


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