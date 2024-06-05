В Петербурге 6 июня объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за грозы и града

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и града, об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится с 15 часов 6 июня до 00:00 7 июня. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период в городе ожидаются дожди, а местами ливни, грозы и град.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП и рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходов также попросили быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру