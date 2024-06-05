"Грин Бокс" и отправившиеся петербуржцы заключили 12 мировых соглашений на 400 тысяч рублей

Петербургский Роспотребнадзор продолжает заниматься случаями отравления продукцией АО "Грин Бокс", которые произошли в сентябре 2023 года, об этом 5 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

Тогда более 270 петербуржцев отправились шпинатными вафлями АО "Грин Бокс", которые купили через сервис доставки продуктов "Самокат".

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в Дзержинский районный суд было подано 18 исков к компании. В досудебном порядке "Грин Бокс" заявленные требования не исполнил.

Также в ведомстве отметили, что между потребителями и ответчиками было заключено 12 мировых соглашений на общую сумму более 400 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру