Московский суд отправил в СИЗО бывшего замглавы Росприроднадзора

Преображенский суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова, об этом 5 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов.

Как рассказали в суде, ходатайство следователя было удовлетворено. Теперь Олег Долматов пробудет в СИЗО до 4 июля 2024 года.

Уточняется, что экс-замглавы проходит по делам об особо крупном мошенничестве (ст.159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).

Заместителем руководителя Росприроднадзора Олег Долматов был с 2011 по 2017 год. После этого до ареста он работал в ПАО "Мечел".

Фото: ЗАКС.Ру