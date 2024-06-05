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Электросамокаты заметили в закрытых для них районах на время ПМЭФ-2024

фото ЗакС политика Электросамокаты заметили в закрытых для них районах на время ПМЭФ-2024

В Петербурге начали замечать на улицах и в приложениях аренды кикшеринга, что электросамокаты стоят в запрещенных зонах, об этом 5 июня пишет 78.ru

При этом уточняется, что на время ПМЭФ-2024 в городе ввели запрет на использование электросамокатов на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центральных районов.

По словам представителей кикшеринговых сервисов, не все самокаты успели перенастроить, а в некоторых случаях сама система могла дать сбой.

Фото: ЗАКС.Ру


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