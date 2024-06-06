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Новости 9:23

СК возбудил уголовное дело из-за смерти при опрокидывании понтона в Пушкине

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за смерти при опрокидывании понтона в Пушкине

По факту опрокидывания понтона в Екатерининском парке Пушкина возбуждено уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшем гибель человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), рассказали 6 июня в Главном следственном управлении СК по Петербургу. Как уточнила "Фонтанка", в результате происшествия погибла девушка.

"Сегодня на Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека", — поведали в ведомстве.

Госпитализация потребовалась четырем пострадавшим, спасти одну из них не удалось. По информации "Фонтанки", понтон использовали для перевозки персонала для организации частного мероприятия на остров. Издание отмечает, что понтон был перегружен.

В СК уточнили, что проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру


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