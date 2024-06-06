Петербургские таможенники не пропустили три центнера итальянских трюфелей

Сотрудники Котлинского поста Петербургской таможни не пропустили к ввозу три центнера консервированных трюфелей из Италии, сообщили 6 июня в Северо-Западном таможенном управлении. Стоимость незадекларированной продукции составила 5,5 миллиона рублей.

По информации ведомства, в декларации на консервированную грибную смесь были указаны 876 банок общим весом 407 килограмм. Стоимость ввозимых продуктов составила восемь миллионов рублей.

При досмотре таможенники обнаружили неуказанные в декларации 624 банки общим весом 300 килограммов. Стоимость незаконно ввозимых в страну трюфелей составила 5,5 миллиона рублей.

"Не заявленные в декларации товары изъяты", — передает ведомство слова начальника Котлинского таможенного поста Антона Новохатько.

Возбуждено административное дело о недекларировании ввозимых товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). Наказание по ней для граждан и юридических лиц предусматривает штраф в размере от половины до двукратной стоимости ввозимой продукции.

Фото: sztu.customs.gov.ru