Суд взыскал 300 тысяч рублей с "Дикси" за сломанную ногу покупательницы

Калининский районный суд вынес решение по гражданскому делу о компенсации морального вреда из-за сломанной ноги петербурженки. Пострадавшая Светлана Филина требовала взыскать с АО "Дикси Юг" полмиллиона рублей за причиненный здоровью ущерб.

Как установил суд, днем 7 декабря 2022 года Филина пошла за продуктами в магазин сети "Дикси" на Садовой улице. При спуске по лестнице она упала, поскользнувшись на толстом слое снега под ним. Как отмечается, лестница не была оборудована поручнем, при этом пользование и владение помещением принадлежит компании "Дикси Юг".

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. В больнице Филиной диагностировали перелом ноги. Следующую неделю петербурженка пробыла на стационарном лечении, после чего ее отправили поправляться домой.

Травма причинила Филиной сильные нравственные страдания, отмечают в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Истец испытала сильную боль, ей потребовалась операция, она нетрудоспособна и вынуждена передвигаться на костылях. В дальнейшем ей потребуется еще одна операция и долгая реабилитация.

На поданную досудебную претензию компания не отреагировала. В суде ответчик представил возражения, согласно которым иск не признает. "Полагал, что истец не представил доказательств противоправности поведения ответчика, а также обстоятельств получения травмы. Истец не представила доказательств обстоятельств падения, а также того, что лестница в магазин не была очищена от снега и наледи", — передает доводы "Дикси" судебная пресс-служба.

Суд указал, что Филина представила акт расследования несчастного случая с изложенными в нем обстоятельствами происшествия. Согласно решению, компания должна будет выплатить истцу 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также с "Дикси" взыскали штраф в размере 150 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру