В Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ

На рассмотрение Госдумы 6 июня поступил законопроект об отмене Единого государственного экзамена, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Подписи под инициативой поставили депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия — За правду", а также сенатор Елена Афанасьева.

Авторы проекта предлагают заменить ЕГЭ на проведение итоговой аттестации "в форме государственных экзаменов". Они отмечают, что ЕГЭ изначально вводился для искоренения коррупции в школах и вузах и для обеспечения доступности высшего образования для детей из сел и для детей из малообеспеченных семей. По их мнению, реформа образования не принесла ожидаемых результатов.

"Содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Для эффективной подготовки учащегося к ЕГЭ необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых отличаются высокой стоимостью и непосильны для многих родителей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

На инициативу уже отреагировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он назвал модель ЕГЭ рабочей, но выразил готовность обсудить альтернативы существующей модели аттестации. "Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен", — заявил чиновник в беседе с ТАСС.

Фото: ЗАКС.Ру