В Петербурге объявили штормовой предупреждение из-за ливней и гроз

Ливни, грозы и град ожидаются в Петербурге в четверг, 6 июня, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. В связи с ухудшением погоды в Северной столице объявлено штормовое предупреждение.

"Принято решение составить штормовое предупреждение на комплекс неблагоприятных явлений, который приравнивается к опасному явлению", — написал Колесов.

По словам синоптика, с 15-18 часов в Петербурге "ожидаются грозы, ливни, град и шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с". Аналогичные явления придут в Ленинградскую область немного раньше.

Колесов отметил, что речь идет о локальных явлениях, которые не охватят собой всю территорию. Атмосферный фронт придет с запада, к вечеру он должен прийти на восток Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру