В Петербурге возбудили уголовное дело из-за граффити на дореволюционном здании

Сотрудники полиции задержали двух молодых людей из-за граффити на стене здания в Центральном районе Петербурга, сообщили в ГУ МВД. Сигнал о нарушении поступил в ночь на 6 июня.

Из поступившего сообщения следовало, что два человека разрисовывают фасад дома № 6 по 2-й Советской улице. Прибывшие на место правоохранители задержали 19-летнего петербуржца и 21-летнего жителя Ставрополя. Обоих доставили в отдел полиции, у них изъяли фломастеры и блокноты с изображением граффити.

"В ходе проверки было установлено, что здание, на фасад которого наносилось граффити, является объектом исторического и культурного наследия", — отметили в полиции.

Речь идет о здании училища фельдшериц и лекарских помощниц, признанном объектом наследия регионального значения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). При том в полиции утверждают, что надпись наносил петербуржец, а его старший знакомый помогал. Первый из них задержан, второму назначили 14 суток административного ареста по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Фото: ЗАКС.Ру