Бастрыкин велел завести дело из-за жалобы на мошенничество с жильем в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин изучил жалобу, поступившую от жительницы Петербурга через интернет-приемную. Она рассказала о махинациях с жильем ее семьи. Речь идет о квартире в доме на улице Бабушкина (Невский район).

Как сообщает информационный центр СК, минувшей зимой у заявительницы умер отец, вскоре после чего неизвестные люди продемонстрировали ей сомнительные документы о якобы имевшей место покупке квартиры у отца еще восемь лет назад. От нее потребовали покинуть жилплощадь.

Представленные ей бумаги автор жалобы сошла поддельными, однако обращения в другие органы власти женщине не помогли. Бастрыкин поручил петербургским подчиненным возбудить уголовное дело.

фото: пресс-служба СК