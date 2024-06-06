Пресс-секретарь Роснефти не увидел Бога в современной экономике

В современной экономике нет Бога, заявил пресс-секретарь Роснефти, телеведущий Михаил Леонтьев на сессии Петербургского международного экономического форума. Дискуссия была посвящена христианскому взгляду на социально-экономическое развитие.

"В нынешней экономике не просто нет Бога — это проблема — в ней есть дьявол. В ней есть дьявол исключительно, причем в полном своем воплощении. Это катастрофа, на самом деле, и мы живем в катастрофной экономике. <...> У нас есть Центральный банк, который в течение многих лет взимает ростовщический процент. И все спокойно на это смотрят", — возмущался спикер.

В своем выступлении Леонтьев также сравнил Центробанк со старухой-процентщицей из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание", а вслед за тем высказал пожелание "не иметь экономику, построенную на дьявольщине".

Претензии ведущего к современной экономике сводятся к тому, что она построена на "чистом, дистиллированном стяжательстве". По его версии, в ней нет "ни справедливости, ни эффективности, ни вообще какого-либо смысла", а сама она якобы противоречит христианству, поскольку базируется на ростовщичестве.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)