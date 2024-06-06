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Новости 17:25

В центре Петербурга ограбили сотрудника федерального телеканала

фото ЗакС политика В центре Петербурга ограбили сотрудника федерального телеканала

Петербургская полиция сообщила о возбуждении дела о краже (ст. 158 УК), потерпевшим по которому стал сотрудник одного из федеральных телеканалов. Преступление, совершенное рядом с торговым центром "Галерея", попало на камеры видеонаблюдения.

38-летний мужчина в ожидании такси поставил сумку с оборудованием на землю. Ее схватила и присвоила проходившая мимо безработная женщина в состоянии опьянения.

Вскоре злоумышленницу задержали в центре города. Она признала вину, отметив, что нетрезвое состояние ее не оправдывает. Ущерб оценили в 24 тысячи рублей. Похищенное телевизионному сотруднику обещают вернуть.

Фото: ЗАКС.Ру


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