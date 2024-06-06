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Новости 17:50

СК заинтересовался зловонием, наблюдаемым между Красным Селом и Ропшей

фото ЗакС политика СК заинтересовался зловонием, наблюдаемым между Красным Селом и Ропшей

Следователи из Соснового Бора инициировали процессуальную проверку жалоб, поступающих на качество воздуха от жителей деревни Яльгелево (Ломоносовский район). Заявители недовольны запахом нечистот, который они вынуждены терпеть в последнее время.

Как сообщает СК, в зоне очистных сооружений в прошлом году Водоканал учинил свалку. Ранее чиновники выдали этот участок гражданам. По мнению правоохранителей, госслужащие не проконтролировали соблюдение санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Их действиям по окончании доследственной проверки дадут правовую оценку.

Накануне изучать жалобы на зловоние в Яльгелево начала прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру


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