СК заинтересовался зловонием, наблюдаемым между Красным Селом и Ропшей

Следователи из Соснового Бора инициировали процессуальную проверку жалоб, поступающих на качество воздуха от жителей деревни Яльгелево (Ломоносовский район). Заявители недовольны запахом нечистот, который они вынуждены терпеть в последнее время.

Как сообщает СК, в зоне очистных сооружений в прошлом году Водоканал учинил свалку. Ранее чиновники выдали этот участок гражданам. По мнению правоохранителей, госслужащие не проконтролировали соблюдение санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Их действиям по окончании доследственной проверки дадут правовую оценку.

Накануне изучать жалобы на зловоние в Яльгелево начала прокуратура.

Фото: ЗАКС.Ру