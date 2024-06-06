Беглов договорился с сыном Кириенко о строительстве нового дата-центра VK

В рамках Петербургского международного экономического форума руководство города заключило соглашение с социальной сетью "ВКонтакте" о строительстве нового ее дата-центра. Документ подписали губернатор Александр Беглов и гендиректор соцсети Владимир Кириенко, передает пресс-служба Смольного. На новом объекте появится более 250 рабочих мест.

"Санкт‑Петербург — исторически близкий регион для VK, здесь начинались ключевые проекты холдинга. Нас связывают давние партнерские отношения, которые мы с удовольствием продолжаем развивать. Именно поэтому было принято решение построить новый дата-центр именно в Петербурге", - прокомментировал событие Кириенко.

По данным Беглова, за последние шесть лет в городе более чем в полтора раза выросло число IT-специалистов. По итогам прошлого года их насчитывалось уже 117 тысяч.

VK планирует развивать облачные технологии, которые, с точки зрения менеджеров компании, повышают рентабельность инвестиций.

фото: gov.spb.ru