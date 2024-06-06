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Новости 18:40

Володин не ждет обратно зарубежные компании, делавшие антироссийские заявления

фото ЗакС политика Володин не ждет обратно зарубежные компании, делавшие антироссийские заявления

Спикер Госдумы Вячеслав Володин порассуждал о таком явлении, как стремление некоторых зарубежных компаний, покинувших отечественный рынок на фоне военной спецоперации, вернуться в страну.

Некоторые из таких фирм, отметил депутат, делали антироссийские заявления и декларировали желание финансировать Украину.

"В нашей стране они с такими ценностями и заявлениями не нужны", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Вместе с тем коммерсантам, кто публично не осуждал СВО, будет трудно вновь занять позиции в отечественной экономике, отметил спикер нижней палаты. В приоритете, по его словам, должна быть поддержка национального производителя и тех, кто "не политизирует бизнес".

фото: duma.gov.ru


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