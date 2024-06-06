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Новости 19:22

До конца июля ограничат движение по проспекту Испытателей

фото ЗакС политика До конца июля ограничат движение по проспекту Испытателей

В Приморском районе Петербурга ожидаются дополнительные пробки на дорогах: на одной из ключевых магистралей, проспекте Испытателей вводятся ограничения движения из-за предстоящих дорожных работ.

Затруднения у водителей будут на всем протяжении проспекта, от Комендантской до Светлановской площадей, сообщает Государственная административно-техническая инспекция. Ограничения коснутся в том числе боковых "карманов" и будут действовать с 8 июня по 26 июля. Гражданам предлагается объезд по параллельному магистрали проспекту Королева. 

Проспект Испытателей проходит вдоль одной из самых загруженных станций метро, "Пионерской".

Фото: ЗАКС.Ру


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