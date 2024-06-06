В Купчино построят рыбоперерабатывающий завод

Компания "Балтийский берег" договорилась с петербургским правительством о строительстве своей второй производственной площадке в городе. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора торгового дома, Анну Шевелеву. На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве рыбоперерабатывающего завода на Софийской улице. Смольный представлял вице-губернатор Кирилл Поляков.

Инвестиции в проект составят 5 млрд рублей. Реализовать его хотят до 2026 года. Предприятие даст работу 500 гражданам.

Ныне действующий завод "Балтийского берега" расположен в противоположной части города, на Минеральной улице. Закрывать его не планируют.

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