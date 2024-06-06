Бастрыкина заинтересовал освобожденный фигурант дела о насильственном преступлении в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин столкнулся с протестом против решения по одному из уголовных дел, связанному с инцидентом лета 2020 года в Петербурге.

Как сообщает информационный центр СК, речь идет о нападении уроженца Азербайджана на молодого человека. Иностранец применил травматический пистолет, попав из него в голову оппонента. Потерпевшему потребовалась госпитализация. Позже его жизнь оборвалась.

Суд, рассмотрев дело, принял решение выпустить фигуранта на свободу. Бастрыкина теперь интересует, почему процесс завершился таким образом. Ответить на этот вопрос он попросил петербургских коллег.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте