В Петербурге задержали двоих коммунистов из-за листовок против центра Ильина

Петербургские полицейские накануне вечером задержали двоих не состоящих в партии членов комсомола КПРФ. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Ранее задержанные расклеили листовки, выражающие протест против открытия центра имени философа Ивана Ильина при РГГУ.

На левых активистов захотели составить протоколы об уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 7.17 КоАП). Однако этого не произошло, и молодые люди ближе к ночи были отпущены, рассказал адвокат Владислав Сосенский.

Философ Иван Ильин известен своими ультраправыми убеждениями. Распространено мнение, что его идеология популярна у нынешних представителей руководства страны.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру