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В Петербурге начал работу центр изучения и тестирования китайского языка

фото ЗакС политика В Петербурге начал работу центр изучения и тестирования китайского языка

При Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) открыли центр изучения и тестирования китайского языка. Закончившим его буду выдавать международные сертификаты, открывающие путь в учебные заведения Китая, пишет ТАСС.

На территории города это уже третье место, где тестируют китайский. Всего в стране таковых насчитывается 29.

Обучение в новом петербургском учреждении начнется в сентябре. Помимо образовательных программ, оно будет организовывать культурные мероприятия.

фото: pixabay


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