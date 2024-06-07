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Новости 10:40

УФАС по Петербургу завело дело из-за ложных данных на сайте юридической фирмы

фото ЗакС политика УФАС по Петербургу завело дело из-за ложных данных на сайте юридической фирмы

Претензии петербургского управления ФАС к юридической компании "Новиков и партнеры" привели к возбуждению антимонопольного дела в связи с нарушением законодательства о защите конкуренции.

Как сообщает ведомство, фирма своевременно не исполнила его требования и не устранила недочеты.

Нарекания у чиновников ранее вызвало содержание официального сайта компании. Информация на нем, как решили в УФАС, создает ложное представление о наличии у сотрудников статуса адвокатской коллегии. Между тем, граждане в статусе адвокатов не могут быть сотрудниками коммерческого предприятия. Кроме того, изложенная на сайте деловая история "ЮК Новиков и партнеры" вводила читателей в заблуждение.  

Фирма получила предписание.

Фото: ЗАКС.Ру


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