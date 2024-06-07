Дрозденко призвал регионы делиться туристами

В 2023 году Ленинградскую область посетили 15 миллионов туристов, рассказал глава региона Александр Дрозденко на сессии ПМЭФ. Меньше половины из них останавливались в области хотя бы на одну ночь.

"За последние пять лет туристический поток в Ленинградской области вырос в два раза. <...> Основной донор туристического потока в Ленинградскую область — это город Санкт-Петербург", — рассказал губернатор.

Ссылаясь на данные Росстата, Дрозденко заявил, что при постоянном населении региона в 2,1 миллиона человек его посетили 15 миллионов гостей. При этом большинство из них приезжали исключительно на день — хотя бы на одну ночь в области остановились шесть миллионов туристов. Это свидетельствует об обмене с туристами с Петербургом, в рамках которого приехавшие в город туристы ненадолго вырываются в область "для того, чтобы решить свою персональную туристическую задачу".

Губернатор выступил за создание "единого туристического продукта, единых мастер-планов" для регионов Северо-Запада. ""Серебряное ожерелье" было стартом, сейчас мы совместно продолжаем развиваться", — высказался он, имея в виду межрегиональный туристский проект СЗФО "Серебряное ожерелье России".

"Самое, наверное, главное — это всем субъектам иметь единые планы по развитию. Туристическое донорство — это наше все, надо туристами делиться, не стесняться, а за счет этого только все выиграют", — резюмировал Дрозденко.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)