Двое жителей Мурино избили мигранта и подожгли его машину

Петербургские полицейские возбудили дело из-за нападения на автомобиль гражданина одного из стран ближнего зарубежья. Как сообщает ГУ МВД по региону, конфликт между двумя жителями Ленобласти и мигрантом случился прошлой ночью в Шушарах. Двоим знакомым не понравилось поведение оппонента на дороге, которому сделали замечание. Прозвучавший ответ привел к агрессии.

Иностранцу нанесли побои, после чего принялись за его машину: транспортное средство облили горючей жидкостью и подожгли.

Расследуется дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Оба фигуранта, скрывшиеся с места преступления, были задержаны в Мурино.

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