ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:05

Двое жителей Мурино избили мигранта и подожгли его машину

фото ЗакС политика Двое жителей Мурино избили мигранта и подожгли его машину

Петербургские полицейские возбудили дело из-за нападения на автомобиль гражданина одного из стран ближнего зарубежья. Как сообщает ГУ МВД по региону, конфликт между двумя жителями Ленобласти и мигрантом случился прошлой ночью в Шушарах. Двоим знакомым не понравилось поведение оппонента на дороге, которому сделали замечание. Прозвучавший ответ привел к агрессии.

Иностранцу нанесли побои, после чего принялись за его машину: транспортное средство облили горючей жидкостью и подожгли.

Расследуется дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Оба фигуранта, скрывшиеся с места преступления, были задержаны в Мурино.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама