ЦИК насчитал три случая двойного голосования на президентских выборах

Центризбирком совместно с региональными комиссиями завершил проверку возможных нарушений, допущенных в ходе голосования на последних президентских выборах (16-18 марта). Списки избирателей были изучены на почти семи тысячах участков.

В итоге случаев так называемого двойного голосования обнаружилось всего три. На нарушении попались жители Кировской, Курской областей и Республики Марий Эл. Виновных обещают наказать, о чем сообщает пресс-служба ЦИК.

По словам главы ведомства Эллы Памфиловой, крайне низкий процент нарушений позволяет говорить о том, что "карусели" на участках ушли в прошлое.

"В результате проделанной нами огромной системной работы, направленной на чистоту проведения выборов, этот анахронизм практически полностью изжит. В итоге все домыслы по этому поводу разбиваются в пух и прах", - заявила чиновница.

Напомним, что президентские выборы в России впервые в истории проводились в три дня. Владимир Путин переизбрался на свой пятый срок с рекордным результатом, набрав более 87% голосов.

Фото: ЗАКС.Ру