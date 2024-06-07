В ЗакС внесли инициативу, позволяющую самозанятым участвовать в госзакупках

Депутаты петербургского парламента рассмотрят федеральный законопроект, дающий право самозанятым выступать подрядчиками в сфере госзакупок. Речь идет о гражданах, которые не имеют статуса индивидуальных предпринимателей. Документ подготовили Денис Четырбок, Дмитрий Павлов и Всеволод Беликов, о чем сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Самозанятых хотят приравнять к микропредприятиям. По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, инициатива в случае ее принятия коснется 630 тысяч петербуржцев. Всего по стране таких субъектов экономики стало больше за последний год на 38%.

"В прошлом году за счет налога на профессиональный доход наша казна получила без малого 6 млрд рублей", - рассказал Бельский.

На сегодняшний день самозанятые могут находиться в системе госзакупок только как субподрядчики. Спикер ЗакСа усомнился в том, что между заказчиком и исполнителем работ должен был посредник.

"Тому же муниципалитету зачастую не нужны какие-то крупные объемы того же ремонта, грузоперевозок, обслуживания детских площадок или оргтехники, а сокращение пути от заказчика к работнику позволит сократить расходы", - пояснил Бельский.

Единоросс рассчитывает, что его коллеги по достоинству оценят законопроект.

Фото: ЗАКС.Ру