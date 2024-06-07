Беглов и Костин подписали соглашение о намерениях построить концертный комплекс

Губернатор Александр Беглов и глава банка ВТБ Андрей Костин подписали на полях ПМЭФ соглашение о намерениях по строительству в Петербурге концертно-театрального комплекса, рассказали в администрации градоначальника. Из сообщения следует, что здание предполагается оформить "в петербургском стиле".

Подписанное соглашение знаменует продолжение сотрудничества Петербурга с ВТБ в сфере культуры, заявил Беглов. Сам концертный зал, по его словам станет настоящим подарком городу.

"В оснащении новой концертной площадки будут использоваться инновационные технологии. <...> Новый концертный зал станет памятником культуры нашего времени", — приводит слова градоначальника пресс-служба Смольного.

В свою очередь, Костин заявил, что Петербургу "совершенно точно" не достает многопрофильной площадки, рассчитанной на современного зрителя. "Как стратегический партнер Санкт-Петербурга мы готовы реализовать проект и вложить в него весь наш опыт и экспертизу — так, чтобы концертно-театральный комплекс стал новой визитной карточкой не только города, но и России", — высказался глава ВТБ.

Также Петербург и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве в вопросе совершенствования оплаты общественного транспорта. Речь идет о внедрении технологии оплаты проезда с использованием биометрии.

По информации "Фонтанки", местом для строительства концертного комплекса может стать Ново-Адмиралтейский остров.

Фото: gov.spb.ru