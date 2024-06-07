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Новости 12:13

Напавший с битой на автобус мигрант предстанет перед петербургским судом

фото ЗакС политика Напавший с битой на автобус мигрант предстанет перед петербургским судом

В Петербурге завершилось расследование дела о нападении на пассажирский автобус, возбужденное в феврале. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

Иностранцу инкриминируют вандализм, а именно порчу имущества на общественном транспорте (ч. 1 ст. 214 УК), передает надзорное ведомство.

По официальной версии, в результате конфликта на дороге фигурант приблизился к автобусу №22 и разбил стекло бейсбольной битой. Выходка была совершена недалеко от Балтийского вокзала. По словам мигранта, водитель автобуса подрезал его и агрессивно вел себя в потоке транспорта. Дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Фото: ЗАКС.Ру


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