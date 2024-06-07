Детский омбудсмен озвучила количество детей с риском изъятия из семей в России

С 2016 года количество многодетных семей в России выросло на 56 %, заявила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова на сессии ПМЭФ. Свою дальнейшую речь омбудсмен посвятила семьям в трудной жизненной ситуации, выразив при этом мнение, что безвыходных ситуаций практически не бывает.

"По статистике, в конце 2023 года у нас 202 тысячи детей воспитывались в семьях с социально-опасным положением, то есть там, где есть риск изъятия, риск угрозы попадания в учреждение ребенка и в дальнейшем его социального сиротства", — озвучила цифры Львова-Белова.

Омбудсмен полагает важным сконцентрироваться на поддержке подобных семей и добиваться снятия "табуированного отношения, что если семья алкоголизированная, если в семье проблемы материального или бытового характера, то обязательно нам нужно забрать ребенка, разлучить с мамой". Безвыходных ситуаций в таком вопросе "практически нет", заявила она, ссылаясь на собственный опыт.

"У нас был опыт, в течение полутора лет мы работали на помощь маленьким детям в ситуации социального сиротства, то есть те малыши, которые у нас попадают в дома ребенка. <...> В 14 пилотных регионах за восемь месяцев 1 400 с лишним малышей у нас были возвращены в семьи, в основном в родные", — высказалась Львова-Белова.

По мысли омбудсмена, беседы контролирующих органов с семьями в трудной ситуации "ни к чему не приведут". "Вроде у нас все работают органы на это, и учреждения за ребенком присматривают, и бюджеты выделяются на это большие, а при этом семья помощь не получает", — пожаловалась она и призвала участников дискуссии работать вместе для того, "чтобы счастливых семей в нашей стране стало гораздо больше".

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)