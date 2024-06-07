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Новости 12:59

Петербург занял пятое место в рейтинге инвестклимата

фото ЗакС политика Петербург занял пятое место в рейтинге инвестклимата

Петербург оказался на пятой строчке рейтинга регионов по состоянию инвестиционного климата в 2024 году, подготовленном Агентством стратегических инициатив. Данные были представлены 7 июня на презентации в рамках ПМЭФ.

Наравне с Петербургом пятое место досталось Крыму и Тульской области. Ленинградская область оказалась на 10-м месте списка.

Представленный рейтинг возглавила Москва. На втором месте разместились Татарстан и Нижегородская область, на третьем — Московская и Тюменская области, а также Башкирия. Четвертое место рейтинга заняли Сахалинская и Новгородская области.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)


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