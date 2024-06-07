Тренд на переосмысление советской мультипликации может сохраниться в ближайшие 10 лет

Тренд на переосмысление советской мультипликации может сохраниться в России в течение следующих 10 лет, предположила глава правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева. Заявление прозвучало в ходе сессии ПМЭФ, посвященной главным жанрам в кинематографе и медиа.

По словам Слащевой, обращение к персонажам советских времен стало следствием "огромного запроса общества". Подобный запрос удалось выявить благодаря обращениям граждан и проводимым социологическим исследованиям, следует из ее слов.

"Был запрос на мостик между родителями и детьми. Что такое новый "Чебурашка", что такое новое "Простоквашино"? — Это возможность поговорить вечером в семье, вместе посмотреть и потом вместе обсудить. <...> Это запрос на коммуникацию между поколениями", — высказалась в ходе дискуссии Слащева.

Тренд на использование советских персонажей сохранится в России и в следующие годы, полагает эксперт. "Я думаю, что следующие 10 лет мы точно на этом протянем, а за это время создадим каких-то новых героев, которые, может быть, будут хорошо забытое старое", — допустила она.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)