Конфликт на Минеральной улице между полицейским и петербуржцем закончился в больнице

В Калининском районе Петербурга произошел конфликт между местным жителем и правоохранителем, после которого первый попал в больницу, об этом 7 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел ночью в пятницу, 7 июня, рядом с домом на Минеральной улице. Правоохранительные органы увидели рядом с автомобилем несколько мужчин и подошли к ним, а затем попросили предъявить документы.

Однако один из петербуржцев неожиданно запрыгнул в машину и попытался скрыться, но полиция не дала ему это сделать. В ответ злоумышленник дал назад и сбил правоохранителя, а тот выстрелил.

На данный момент, водитель авто в больнице, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). Двое других мужчин были доставлены в отдел.

Фото: ЗАКС.Ру