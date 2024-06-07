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Новости 15:42

Россия вошла в первую четверку стран по ВВП, заявил Путин

фото ЗакС политика Россия вошла в первую четверку стран по ВВП, заявил Путин

Всемирный банк поставил Россию на четвертое место в списке сильнейших экономик планеты, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Темпы роста ВВП страны превышают среднемировые, отметил он.

"Мы поставили цель войти в четверку крупнейших экономик мира. Кстати, по некоторым данным, включая оценки Всемирного банка… Вот буквально на той неделе Всемирный банк произвел дополнительные расчеты и поставил Россию на четвертое место. Мы оказались впереди Японии", — произнес Путин в своей речи перед участниками форума.

При этом он отметил, что разница с соседними странами в рейтинге невелика. "Но мы понимаем при этом, что лидерские позиции нужно постоянно подтверждать, усиливать, — продолжил президент. — Другие страны тоже не стоят на месте. Нам важно обеспечивать стабильно высокие темпы, качество роста на долгосрочную перспективу".

В целом по итогам I квартала 2024 года рост ВВП России составил 5,4 %. Окончательный результат за 2023 год составил 3,6 %. В связи с этим Путин отметил, что темпы экономического роста России превышают среднемировые, при этом подобная динамика обеспечивается "в первую очередь, несырьевыми отраслями".

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)


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