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Новости 15:58

Капитализация российских компаний к 2030 году должна вырасти вдвое, заявил Путин

фото ЗакС политика Капитализация российских компаний к 2030 году должна вырасти вдвое, заявил Путин

Приблизительно каждый пятый россиянин занимается инвестиционной деятельностью, следует из слов президента Владимира Путина, сказанных на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства поведал, что ожидает роста капитализации компаний вдвое к 2030 году.

"Сегодня в нашей стране почти 30 миллионов розничных инвесторов, это граждане. Общий объем их активов за год увеличился в полтора раза и составил более девяти триллионов рублей", — произнес Путин со сцены.

По оценке Путина, спрос на размещение акций российских компаний стабильно превышает предложение. "Уже поставлена задача: к концу текущего десятилетия капитализация фондового рынка России должна увеличиться примерно вдвое и составить 2/3 валового внутреннего продукта", — поделился президент и обратился к правительству и Центробанку с просьбой предложить дополнительные меры для стимулирования выхода компаний на биржу.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)


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