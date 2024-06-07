Рэпера Kizaru снова хотят привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков

В Невский районный суд Петербурга 7 июня поступили материалы административного дела на рэпера Олега Нечипоренко, известного как Kizaru, обратил внимание ЗАКС.Ру. Силовики хотят оштрафовать артиста за пропаганду запрещенных веществ в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). За полгода это уже третий протокол на Нечипоренко. Предыдущее были возвращены составителям без рассмотрения.

За пропаганду наркотических средств рэперу может грозить штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Еще год назад глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина добивалась привлечения Нечипоренко к ответственности. Тогда поводом стали несколько песен и интервью.

Последние года Kizaru проживает в Барселоне. В России его объявили в федеральный розыск по статье о хранении наркотических средств в крупном размере (ст. 228 УК). Судя по высказываниям артиста, возвращаться на родину он не планирует.

Ранее, в начале апреля суд в Москве оштрафовали рэпера Молодого Платона на 50 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в творчестве.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру