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Новости 16:05

Рэпера Kizaru снова хотят привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков

фото ЗакС политика Рэпера Kizaru снова хотят привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков

В Невский районный суд Петербурга 7 июня поступили материалы административного дела на рэпера Олега Нечипоренко, известного как Kizaru, обратил внимание ЗАКС.Ру. Силовики хотят оштрафовать артиста за пропаганду запрещенных веществ в интернете (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП). За полгода это уже третий протокол на Нечипоренко. Предыдущее были возвращены составителям без рассмотрения. 

За пропаганду наркотических средств рэперу может грозить штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Еще год назад глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина добивалась привлечения Нечипоренко к ответственности. Тогда поводом стали несколько песен и интервью. 

Последние года Kizaru проживает в Барселоне. В России его объявили в федеральный розыск по статье о хранении наркотических средств в крупном размере (ст. 228 УК). Судя по высказываниям артиста, возвращаться на родину он не планирует. 

Ранее, в начале апреля суд в Москве оштрафовали рэпера Молодого Платона на 50 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в творчестве.  

 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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