Путин заявил о необходимости установки 100 тысяч роботов в России

Обновление российских предприятий должно происходить на новой технологической основе с использованием автоматизации, полагает президент Владимир Путин. В своей речи на пленарном заседании ПМЭФ он заявил о необходимости форсированной роботизации в стране.

"Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тысяч роботов, причем их производство нужно ускоренно развивать в нашей стране на собственной технологической базе. И такая возможность, безусловно, у нас есть", — высказался президент.

Путин также отметил важность повышения эффективности существующего оборудования и технологических процессов. "Ключевой инструмент здесь — распространение методов бережного производства", — уточнил он.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)