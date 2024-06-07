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Новости 16:45

Трассу "Кола" в Ленобласти перекроют 10 июня из-за прохода яхты "Русь" по реке Свирь

фото ЗакС политика Трассу "Кола" в Ленобласти перекроют 10 июня из-за прохода яхты "Русь" по реке Свирь

В Лодейнопольском районе Ленинградской области будет заблокировано временно движение на федеральной трассе "Кола", об этом 7 июня сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения будут введены в понедельник, 10 июня, с 12:50 до 15:00 из-за развода моста через реку Свирь.

Уточняется, что в это время по реке будет проходить яхта "Русь", высота которой достигает 20 метров. Из-за этого движение будет полностью перекрыто на 236-м километре дороги Р-21.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просят автомобилистов заранее планировать свой маршрут.

Фото: ЗАКС.Ру


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