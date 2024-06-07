Путин рассказал о мерах поддержки российской IT-отрасли

Производительность труда в современных условиях напрямую связана с цифровизацией, в связи с этим государство намерено отдельно поддерживать IT-отрасль, следует из выступления президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.

"Для поддержки IT-отрасли предусмотрим целый ряд мер, включая учет с повышенным коэффициентом расходов на отечественные цифровые решения при расчете налога на прибыль. А также установим пониженную ставку по налогу на прибыль в размере 5 % для российских IT-компаний. Она будет действовать до 2030 года включительно", — пообещал президент.

Путин обратился к правительству с просьбой определить меры дополнительной поддержки российских разработчиков. В том числе это касается определения уровня закупок компаний с госучастием у малых технологических компаний и стартапов.

"К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта "Экономика данных"", — отметил Путин. По его словам, к 2030 году "не менее 80 % российских организаций ключевых отраслей экономики должны перейти на отечественное программное обеспечение в производственных и управленческих процессах".

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)