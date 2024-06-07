Путин призвал принять закон о креативных индустриях

Бизнес видит, что россияне хотят покупать отечественный товар, высказал точку зрения президент Владимир Путин. В связи с этим он нашел нужным принять закон о креативных индустриях с тем, чтобы в перспективе оказывать таким предпринимателям государственную поддержку.

"Многие из региональных брендов относятся к так называемым креативным, творческим индустриям. Более половины субъектов Федерации уже системно содействуют их развитию," — отметил Путин и призвал принять закон о творческих индустриях уже в весеннюю сессию Госдумы.

Новелла призвана обозначить "четкую правовую базу креативной индустрии" с тем, чтобы в дальнейшем "установить общие стандарты" ее поддержки.

Путин пообещал создавать все необходимые условия для поддержки роста малого и среднего бизнеса и принимать нацеленные на это новые меры.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)