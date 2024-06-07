Путин поручил с июля смягчить условия для ипотеки

В России следует запустить программы льготной ипотеки для семей в малых городах и для тех семей, которые намерены заняться строительством личного жилья, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. Он поручил правительству запустить соответствующие программы уже со следующего месяца.

В своем выступлении Путин напомнил о продлении до 2030 года программы ипотеки семьям с детьми до шести лет под 6 % годовых. Российский лидер находит нужным предоставлять кредиты на аналогичных условиях иным категориям семей.

Речь идет о семьях с двумя детьми, которые проживают в малых городах или намерены приобрести там жилье. Также мера должна будет применяться в регионах с недостаточным объемом жилищного строительства. "Единственное условие: чтобы хотя бы один ребенок в семье был несовершеннолетним на момент оформления ипотеки", — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Такие же условия Путин предложил применять к семьям, которые намерены построить свой собственный дом. Подобная мера особенно важна "для больших, многодетных семей", отметил он.

Глава государства поручил правительству запустить названные программы уже с 1 июля.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)