Путин позитивно отозвался о китайской модели экономики

Китайская экономическая модель показала свою эффективность, однако у каждой страны свои условия и свой путь, считает президент Владимир Путин. Заявление прозвучало в ответ на просьбу модератора пленарного заседания ПМЭФ Сергея Караганова дать определение модели экономики, которая строится в России.

Сам Караганов считает идеальным для России "авторитарный социальный капитализм", о чем он сообщил президенту. При этом он отметил, что раньше в стране ориентировались на либеральную модель, теперь же страна идет "правым путем".

"Вот, допустим, китайская модель экономики, она многими экспертами признается более эффективной, чем существовавшие до сих пор, в том числе североамериканская или европейская. Она более эффективна, это правда. <...> Где сочетаются элементы плановых начал, и рыночная экономика", — произнес Путин в ответ на поставленный вопрос.

В то же время президент отметил, что подобная модель эффективна "для китайского общества, для китайской экономики". Между тем страны отличаются историей, культурой и внутренним состоянием общества, продолжил он. Поэтому применение "голых" схем в экономике не представляется Путину обоснованным. Что касается России, то правительство создает остов экономической модели, при этом действия постоянно подвергаются корректировкам, отметил он.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)