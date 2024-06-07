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Новости 18:16

Правоохранители отправляют петербургских любителей уличного танца в военкомат

фото ЗакС политика Правоохранители отправляют петербургских любителей уличного танца в военкомат

В Петербурге уличных танцоров отправляют в военкомат, об этом 7 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Одним из таких стал 23-летний Виктор, который станцевал на проезжей части Невского проспекта. В отношении него был составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Однако он воинский долг уже исполнил.

Полиция поймала еще троих хулиганов после профилактического рейда на Крестовском острове. Один из них – 21-летний студент Рашид. Военкомат хочет напомнить ему, что после учебы его ждут в армии. 

Еще одного 23-летнего танцора Магомеда, который танцевал на проезжей части у станции метро "Невский проспект", также задержали на Крестовском. Он уже проходит службу.

Третьим стал 24-летний петербуржец, который не подлежит к службе из-за непогашенной судимости за грабеж, однако рассматривает вариант контрактной службы. Как отметили правоохранители, он свою физическую форму успел показать тем, что перелезал через боковые окна автомобилей.

Фото: ЗАКС.Ру


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