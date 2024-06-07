"Мы этого не планируем": Путин ответил на вопрос о мобилизации

Никакой необходимости в проведении новой волны мобилизации нет, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ. По его словам, ежедневно в военкоматы приходит более тысячи добровольцев, желающих участвовать в СВО.

"Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию", — ответил Путин на вопрос модератора заседания Сергея Караганова.

Отсутствие планов мобилизации президент связал с наличием добровольцев. Он уточнил, что ранее в ходе частичной мобилизации в армию были призваны 300 тысяч человек.

"В прошлом году без всякой мобилизации наши мужчины, люди, настроенные патриотично, добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты с Вооруженными силами. И их было свыше 300 тысяч человек", — поведал российский лидер.

Согласно озвученным Путиным цифрам, с начала 2024 года ряды армии пополнились более чем 160 тысячам добровольцев. "Каждый день у нас тысяча с лишним [человек] приходит в военкоматы добровольно", — заключил он.

Фото: forumspb.com (скриншот трансляции)